Руденя: Тверь в третий раз принимает крупнейшие турниры по аквабайку

ТВЕРЬ, 23 июн — РИА Новости. Основные выступления участников Кубка России по аквабайку, который стартовал в Тверской области 21 июня, проходят в субботу в акватории Волги в центре Твери. Верхневолжье принимает чемпионат уже в третий раз, за соревнованиями следил и губернатор области Игорь Руденя.

"Аквабайк – один из самых ярких и зрелищных видов водно-моторного спорта. Тверь входит в тройку городов нашей страны, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, где прошло наибольшее число крупных соревнований по аквабайку.Такие события помогают жителям нашей страны больше узнать о Тверской области, нашей природе, богатой истории и традициях", – отметил Руденя.

В соревнованиях принимают участие около 60 сильнейших спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Калининграда, Рязани, Иркутска, Нижнего Новгорода, Владимира, Ростова-на-Дону, Красноярска, Казани, Альметьевска, Углича и других городов.

"Кубок в этом году проходит на высоком уровне. На соревнования заявились участники и призеры крупнейших международных соревнований – Арсений Матанцев, Сергей Чемезов, Александр Курамшин, занявшие в прошлом году призовые места на Чемпионате России по аквабайку, который также прошел в Тверской области", – рассказал руководитель Оргкомитета Кубка России по аквабайку Андрей Краснов, слова которого приводит пресс-служба.

Победителей в этом году определяют в разных возрастных категориях в трёх классах: кольцевые гонки (гонки с общим стартом), слалом (заезд на время с участием двух спортсменов) и фристайл (демонстрация трюков). Также в программе – первые в мире международные соревнования по гидрофлаю (флайбордингу) под эгидой Международного водно-моторного союза.

Как сообщил главный организатор Кубка Михаил Ершов, в эти выходные участников и болельщиков также ожидает уникальное ночное фристайл-шоу "Космическая Одиссея" — театр на воде с участием лучших российских фристайлеров в аквабайке ифлайбординге.

Кубок России по аквабайку проводит Федерация водно-моторного спорта России при поддержке министерства спорта РФ, правительства Тверской области.

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