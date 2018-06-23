На "Моссовете-2018" обсудили изменения в пенсионное законодательство

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Замглавы фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов предложил платить из городского бюджета пожилым москвичам, пенсия которым в случае повышения пенсионного возраста может быть назначена позже ожидаемого. Об этом он заявил на конференции инициативных групп и социальных движений "Моссовет-2018" в субботу.

"Мы посчитали, что всего у нас выпадает 1,2 миллиона граждан из пенсионного обеспечения, если такой закон (о повышении пенсионного возраста) все-таки будет принят. Мы предлагаем за счёт московского городского бюджета, если такой закон будет принят, решить данный вопрос именно для тех москвичей которые проработали более пяти лет в Москве", — сказал он.

Внук лидера КПРФ добавил, что для таких выплат понадобится 180 миллиардов рублей. "Это не такая большая цифра для Москвы. Мы будем прорабатывать данную инициативу", — сказал столичный депутат.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.