Путин поздравил выпускников с окончанием учебы

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием учебы, отметив, что нынешнее поколение способно преобразить страну, совершить прорыв и удивить новыми рекордами и открытиями.

Поздравление главы государства опубликовано в соцсети ВКонтакте.

"Дорогие друзья, приветствую вас и от души поздравляю всех выпускников российских школ с окончанием учёбы. Для вас сегодня один из самых замечательных памятных дней, добрых, трогательных, волнующих и немного грустных. Ведь вы расстаетесь с родной школой. Впереди начало нового большого этапа в жизни, ожидание бурных, интересных изменений", — сказал Путин.

По его словам, теперь предстоит поставить перед собой значимые цели.

"Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели. Не сомневаюсь, вы к этому готовы, и школа дала вам хороший, надежный багаж для будущего. Энергия перемен, вызовы всегда вдохновляют, помогают добиваться ярких головокружительных побед в учебе и профессии, в науке, искусстве и спорте. Убеждён, вы способны осуществить свои самые смелые мечты, покорить самые большие вершины", — добавил глава государства.

"Вы быстро осваиваете новые технологии. Уже сегодня многое знаете и умеете. В этом, безусловно, ваша собственная заслуга. И, конечно, огромная, искренняя благодарность вашим родителям, учителям, наставникам за труд, мудрость и терпение. Мы все верим в вас, уважаем ваш взгляд на жизнь, ваши увлечения, даже если они и отличаются от наших, ваш выбор своего жизненного пути. Именно такие люди — смелые, свободные, решительные и самостоятельные, ответственные, способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями. Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях — действуйте! Приобретайте новые знания, дерзайте!" — пожелал Путин.