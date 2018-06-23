Кадыров на комбайне собрал первый урожай пшеницы "Ахмат"

ГРОЗНЫЙ, 23 июн – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров на комбайне собрал первый урожай нового сорта озимой пшеницы "Ахмат", названной именем его отца, первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщают власти региона.

"Глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в сборе первого урожая озимой пшеницы "Ахмат". Сев за руль комбайна, он убрал первый участок поля", — отмечается в сообщении.

Министр сельского хозяйства Чечни Муса Дадаев пояснил, что новый сорт озимой пшеницы "Ахмат" вывели сотрудники Краснодарского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени П. Лукьяненко.

"Этот сорт устойчив к болезням, засухе, полеганию. Его урожайность — более 130 центнеров с гектара. Выше показателя еще нет. Пшеница этого сорта низкорослая, но по своим хлебопекарным качествам показала себя с лучшей стороны, имеет хороший вкус", — цитирует министра пресс-служба.

По его словам, в России три хозяйства экспериментально посеяли новый сорт пшеницы. Помимо основных достоинств он, по мнению министра, является более экономичным по сравнению с другими сортами. "Если в других сортах мы сеем 220-230 килограммов семян на гектар, то у этой пшеницы норма 100 килограммов на гектар", — отметил Дадаев.

Имя первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, погибшего в результате теракта во время парада Победы на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года, в республике и за его пределами носят множество объектов, улиц и площадей, а так же грозненский футбольный клуб.