На фестивале в Махачкале хотят приготовить шаурму рекордных размеров

МАХАЧКАЛА, 23 июн — РИА Новости. Шашлык длиной более 255 метров и рекордную 20-метровую шаурму собираются приготовить в Махачкале в эти выходные на фестивале, посвященном здоровому образу жизни, сообщает проводящая фестиваль Ассоциация шашлычников России.

Как отмечается, фестиваль Sunny fest призван пропагандировать здоровый образ жизни, семейные ценности, творчество и культуру.

По задумке организаторов 23 и 24 июня участники мероприятия будут соревноваться в приготовлении самых больших в России шашлыка и шаурмы для дальнейшего включения в Книгу рекордов России и мира.

"На фестивале будет приготовлена самая большая в России шаурма длиной в 20 метров и самый большой шашлык в мире длиной более 255 метров", — отмечается в сообщении.

Ранее в Московской области приготовили шашлык длиной в 204 метра.