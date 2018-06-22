Перед обсуждением в ГД проекта по пенсиям депутаты поговорят с избирателями

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Разговор фракции ЕР и правительства об изменениях в пенсионном законодательстве был непростым, мнения депутатов разошлись, и они решили сначала поговорить со своими избирателями в регионах для того, чтобы принять внесенный проект об изменениях или подготовить к нему поправки, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия").
"Разговор был непростой. Но мы согласились все, что пока мы не выйдем за пределы кольцевой дороги и не поговорим со своими избирателями, мы не имеем право принимать закон, мы не имеем права самостоятельно готовить поправки. Мы должны поговорить с людьми", — сказала Гусева РИА Новости по итогам встречи.
Политик подчеркнула, что необходимость внести изменения в пенсионное законодательство назрела, и это, по ее мнению, очевидно. Она рассказала, что в пятницу представители фракции и правительства обсуждали пенсионный возраст, "и повышение пенсий, индексацию, и почему именно сегодня" предлагаются изменения. По ее словам, позиции высказывались разные, и это только укрепило депутатов во мнении, что нужно поехать в регионы и "поговорить со своими избирателями".
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышать пенсионный возраст планируется поэтапно начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.