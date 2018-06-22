Перед обсуждением в ГД проекта по пенсиям депутаты поговорят с избирателями

МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Разговор фракции ЕР и правительства об изменениях в пенсионном законодательстве был непростым, мнения депутатов разошлись, и они решили сначала поговорить со своими избирателями в регионах для того, чтобы принять внесенный проект об изменениях или подготовить к нему поправки, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева ("Единая Россия").

Ранее в пятницу прошло заседание фракции ЕР с участием представителей правительства, на котором обсуждались изменения пенсионного законодательства.

"Разговор был непростой. Но мы согласились все, что пока мы не выйдем за пределы кольцевой дороги и не поговорим со своими избирателями, мы не имеем право принимать закон, мы не имеем права самостоятельно готовить поправки. Мы должны поговорить с людьми", — сказала Гусева РИА Новости по итогам встречи.

Политик подчеркнула, что необходимость внести изменения в пенсионное законодательство назрела, и это, по ее мнению, очевидно. Она рассказала, что в пятницу представители фракции и правительства обсуждали пенсионный возраст, "и повышение пенсий, индексацию, и почему именно сегодня" предлагаются изменения. По ее словам, позиции высказывались разные, и это только укрепило депутатов во мнении, что нужно поехать в регионы и "поговорить со своими избирателями".

"Правительство готово обсуждать все с нами, если мы сами, поработав с людьми, увидим такую необходимость. Потому что сейчас очень многие люди задают вопросы, а ответов в плоскости информационного поля нет. И начинаются "додумки", на этом поле начинают плясать те, кто сам не знает, как рассчитывается пенсия и как идут отчисления в пенсионный фонд", — заключила Гусева.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышать пенсионный возраст планируется поэтапно начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.