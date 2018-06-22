Москалькова встретилась с украинским омбудсменом

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с украинской коллегой Людмилой Денисовой в пятницу, передала ей просьбу о совместном посещении Кирилла Вышинского в СИЗО Херсона и информацию о том, что вновь запросила у ФСИН России данные о здоровье Олега Сенцова.
Ранее российский омбудсмен сообщала РИА Новости, что не сможет посетить Вышинского 23 июня, так как не получила разрешение со стороны Украины на проход в СИЗО этой страны. Она также сообщала, что просит Денисову организовать им совместное посещение Вышинского, так как омбудсмен Украины по закону имеет право провести на режимную территорию иностранного гостя.
Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.
Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.