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Общество

Москалькова встретилась с украинским омбудсменом

19:4322.06.2018
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкТатьяна Москалькова и Людмила Денисова. Архивное фотоТатьяна Москалькова и Людмила Денисова. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с украинской коллегой Людмилой Денисовой в пятницу, передала ей просьбу о совместном посещении Кирилла Вышинского в СИЗО Херсона и информацию о том, что вновь запросила у ФСИН России данные о здоровье Олега Сенцова.

Кирилл Вышинский во время рассмотрения апелляции на арест в Херсонском суде. Архивное фото
© РИА Новости
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Москалькова просит Денисову организовать совместное посещение Вышинского
"Двадцать второго июня уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в русле обсуждения на уровне глав государств проблемы взаимных посещений граждан, находящихся в местах лишения свободы, встретилась с уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой. В ходе беседы Татьяна Москалькова передала Людмиле Денисовой письмо с просьбой о содействии в посещении содержащегося под стражей на Украине Кирилла Вышинского. Кроме того, российский омбудсмен проинформировала свою коллегу о том, что направила директору ФСИН России письмо с просьбой разрешить российскому и украинскому уполномоченным совместное посещение Олега Сенцова", — говорится на сайте Москальковой.

Ранее российский омбудсмен сообщала РИА Новости, что не сможет посетить Вышинского 23 июня, так как не получила разрешение со стороны Украины на проход в СИЗО этой страны. Она также сообщала, что просит Денисову организовать им совместное посещение Вышинского, так как омбудсмен Украины по закону имеет право провести на режимную территорию иностранного гостя.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Москалькова выступила за расширение списка россиян дла посещения на Украине
Москалькова также отмечала, что передала Денисовой данные о здоровье Олега Сенцова за 20 июня. Она заявляла РИА Новости, что запросит у ФСИН обновленные сведения из-за тревожных сообщений в СМИ о состоянии украинского режиссера.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.

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Матч окончен
2
Бразилия
0
Коста-Рика
Матч идёт
2
Нигерия
0
Исландия
22 июня 21:00
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