ОП представит "серьезный доклад" по изменениям пенсионного законодательства

МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев сообщил, что ОП подготовит доклад, в котором изложит свою позицию по изменениям пенсионного законодательства, включая повышение пенсионного возраста, и укажет на проблемные места представленного законопроекта.

Об этом Фадеев заявил в ходе круглого стола о перспективах изменения пенсионного законодательства. "Две-три недели у нас есть, чтобы выпустить серьезный доклад. Шансы у нас есть выступить серьезно", — сказал он.

Члены ОП в целом согласились с необходимостью повышения возраста выхода на пенсию, однако обратили внимание на множество вопросов, возникающих в связи с законопроектом.

"Например, рынок труда. Мы слышим, одни говорят, что у них дефицит на рынке труда, другие пугают инновациями и говорят, что на рынке труда не будет места. У нас нет прогноза на рынок труда на 5-10 лет, в том числе по профессиям, по секторам, по регионам. Мы не понимаем, что будут делать люди старшего возраста — найдут себе работу или нет. У нас нет технологий переобучения, и было высказано предложение, что надо создавать мощный сегмент в сфере образования под переобучение людей пожилого возраста", — отметил Фадеев.

"У нас нет миграционной политики, потому что в одних регионах избыток трудовых ресурсов, в других — недостаток. Какой будет миграционная политика, чтобы люди имели возможность перемещаться по стране? Предлагаемая реформа не увязывается с демографической политикой. Звучит много предложений, чтобы женщины, имеющие много детей, раньше выходили на пенсию", — подчеркнул Фадеев.

Он добавил, что необходимо вести разговор с самими гражданами и на простом языке, а не "учитывать бухгалтерские расчёты, насколько улучшится положение дел с бюджетом".

По словам председателя комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и развитию социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой, многие члены ОП сошлись во мнении, что повышение пенсионного возраста для женщин на 8 лет — слишком резкое, и этот вопрос надо проработать.

"Я отношусь к тем, кто считает, что повышать пенсионный возраст необходимо. Те возрастные рамки, которые сейчас существуют, были приняты в 1956 году. За это время масса всего поменялась. Мы стали жить дольше, стало увеличиваться количество пенсионеров. Но нужно это делать аккуратно, люди очень болезненно воспринимают эту тему. Задуматься о новых границах тоже нужно: шаг в 8 лет для женщин — это очень серьёзная мера, может, стоит задуматься о повышении хотя бы до 60 лет", — сказала Тополева-Солдунова.

Председатель комиссии ОП по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок, в свою очередь, отметила, что круглый стол был первым шагом и в скором времени Общественная палата сможет представить некое общее мнение по проблеме изменения пенсионного законодательства.

"Я думаю, что через три недели мы, конечно, все не обсудим. Нам сложно будет модерировать этот диалог. Но мы точно покажем, в каком направлении правительство должно двигаться", — заявила она журналистам.

Починок отметила, что если ничего не делать, то пенсионеры в РФ будут бедными. В ходе круглого стола она привела статистику: сейчас соотношение работающих к пенсионерам в РФ составляет 1,7. Как подчеркнул Фадеев, финансовая система не выдерживает этого соотношения.

Председатель президиума Совета общественных палат России, председатель Общественной палаты Тульской области Александр Воронцов заявил, что отдельным направлением обсуждения должна стать дискуссия в регионах.

"Каждый регион, каждая общественная палата субъекта Федерации планирует у себя на площадке такие обсуждения. Необходимо приглашать на эти площадки представителей региональной власти. Необходимо донести до людей плюсы этого законопроекта", — заявил он.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Повышать пенсионный возраст планируется поэтапно начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы РФ в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.