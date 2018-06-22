Роскомнадзор заблокировал восемь сайтов, продававших алкоголь

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Роскомнадзор за неделю действия нормы о внесудебном ограничении доступа к информации продаже алкоголя в интернете заблокировал 8 страниц сайтов, на очереди еще 56, сообщает ведомство в пятницу.

С 15 июня Росалкогольрегулирование начало принимать решения об ограничении доступа к сайтам и страницам в интернете с информацией о розничной продаже алкоголя на основании постановления правительства.

"На основании решений Росалкогольрегулирования в первую неделю действия законодательной нормы об ограничении доступа к информации о дистанционной продаже алкоголя в единый реестр запрещенной информации включено 64 интернет-страницы. К восьми из них доступ уже ограничивается", — говорится в сообщении.

Владельцев 56 сайтов и провайдеров хостинга ведомство уведомило о необходимости удалить противоправную информацию. При этом сроки исполнения этих требований еще не истекли. Эти ресурсы также будут заблокированы, если не выполнят требования Роскомнадзора.