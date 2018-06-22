Москва и Сеул договорились о сотрудничестве в социальной защите населения

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин и министр здравоохранения и благосостояния Южной Кореи Пак Нын Ху подписали меморандум о сотрудничестве двух министерств в социальном страховании, пенсионном обеспечении, а также в вопросах поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба Минтруда России.

"Меморандум затрагивает ключевые сферы ответственности министерств, и обмен опытом в этих сферах будет полезен обеим странам", — приводятся в сообщении слова Топилина.

Согласно документу, стороны будут сотрудничать в сферах улучшения демографической обстановки, социального страхования, а также в обеспечении гарантированного дохода семей с детьми, пожилых и инвалидов.

Совместной работой ведомства планируют повысить уровень рождаемости и решить проблемы старения населения. Кроме этого, в пресс-релизе сказано, что будут проводиться встречи и конференции, а также консультации экспертов.