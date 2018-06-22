ОП предложила меры борьбы с возрастной дискриминацией на работе

МОСКВА, 22 июня — РИА Новости. Общественная палата (ОП) РФ могла бы создать горячую линию для обращений россиян предпенсионного возраста, которых дискриминируют на работе, заявил член палаты, первый зампредседателя комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Максим Григорьев.

По его мнению, в случае принятия изменений пенсионного законодательства в России может возрасти возрастная дискриминация, и ОП РФ могла бы в связи с этим "сделать ряд очень конкретных шагов".

"Во-первых, нам имеет смысл открыть горячую линию ОП РФ на эту тему, нам имеет смысл подключить региональные ОП, создать рабочую группу палаты по противодействию возрастной дискриминации. Для обычных людей эта проблема есть, и она очень сильная. Может быть, имеет смысл создать в региональных палатах подобные комиссии, принимать жалобы, вести список тех компаний, где есть такая дискриминация. Наша роль может быть достаточно серьезной на это переходный период", — сказал он в ходе круглого стола ОП РФ.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.