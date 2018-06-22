РЖД планируют открыть на крупнейших вокзалах бизнес-залы

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. РЖД планируют открывать на крупнейших российских железнодорожных вокзалах бизнес-залы по аналогии с аэропортами, следует из сообщения компании.

РЖД сообщили, что впервые на пассажирской инфраструктуре железных дорог в историческом здании Московского вокзала Санкт-Петербурга открыт бизнес-зал. Право бесплатного доступа в зал предоставлено пассажирам первого и бизнес-классов высокоскоростных поездов "Сапсан", бизнес-класса и класса "люкс" поездов "Мегаполис", "Красная стрела" и "Экспресс".

"ОАО "РЖД" планирует открыть бизнес залы и на других наиболее популярных и загруженных вокзалах сети, первыми среди которых станут Ленинградский, Казанский и Павелецкий вокзалы Москвы, вокзал Волгоград-1, Казань и другие", — говорится в сообщении РЖД в пятницу.

Бизнес-зал Московского вокзала имеет площадь 356 квадратных метров и разделен на несколько функциональных зон: основной зал площадью 240 квадратных метров, зона кафе и 2 VIP-зала. Зал рассчитан на 60 гостей. Рядом с каждым местом расположены источники питания для зарядки гаджетов, в зале отдельная сеть высокоскоростного интернета. Есть два информационных табло с расписанием поездов, экраны с новостными каналами, душевые кабины и санитарные комнаты, также есть игровая зона.

Представитель дирекции железнодорожных вокзалов пояснил РИА Новости, что в настоящее время на крупнейших железнодорожных вокзалах есть возможность воспользоваться услугой "зала повышенной комфортности". Зал повышенной комфортности — это отдельное помещение или зона, оснащенная комфортабельными диванами, где пассажир в более удобных для себя условиях, по сравнению с обычным залом ожидания, может провести время до прибытия или отправления поезда.

"Концепция бизнес-зала соответствует потребностям современного пассажира: разработаны дизайн и функциональное зонирование пространства. В бизнес-зале есть зона ресепшн, дополнительные услуги — высокоскоростной Wi-Fi, душевые кабины, санитарные комнаты, табло с расписанием поездов и другое — и услуги кафе", — пояснили в дирекции.