Власти Ямала разработают "Стратегию-2030" для региона

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июн — РИА Новости. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в 2018 году планируют разработать "Стратегию-2030" для региона, сообщает правительство округа.

В преддверии "парламентских каникул" врио губернатора округа Дмитрий Артюхов провел рабочее совещание с депутатами законодательного собрания ЯНАО. Открывая встречу, Артюхов подчеркнул, что впереди – большие задачи по исполнению нового указа президента РФ, а также разработка "Стратегии-2030" для региона.

"Мы подписали соглашение между тремя субъектами нашей области. Наши добрые отношения сохраняются. У нас есть точное понимание будущего Ямала, наших совместных действий. В этом году стоит задача по созданию новой стратегии региона, она будет формироваться вместе с депутатским корпусом. Уже сейчас мы можем обсудить основные тезисы, которые мы должны в ней отразить. Важно включить в стратегию ту большую работу, которая проводилась нашими депутатами при формировании "народной программы" коренных народов Севера", — приводятся в сообщении слова главы региона.

В свою очередь председатель законодательного собрания ЯНАО Сергей Ямкин подчеркнул важность сохранения крепких традиций сотрудничества, которые сложились между правительством региона и окружным парламентом. "Депутаты настроены на совместную продуктивную работу, ее контуры четко обозначены нормативно-правовыми актами субъекта", — цитирует Ямкина правительство.

Председатель заксобрания ЯНАО отметил, что депутатский корпус завершает весеннюю сессию. Участники совещания обсудили итоги весенней сессии и планы работы в период осенней сессии. Спикер окружного парламента рассказал об основных результатах работы депутатского корпуса по развитию правовой базы региона и подготовке законодательных инициатив на федеральный уровень, осуществления парламентского контроля и работе депутатов с населением.

Председатели профильных комитетов, руководители депутатских фракций в окружном парламенте поделились актуальными вопросами, в решении которых необходимо продолжить совместную работу органов региональной власти: развитие транспортной инфраструктуры и реализация промышленной политики, экологический мониторинг и "мусорная реформа", здравоохранение, патриотическое воспитание и другие, уточняют власти.

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