ГД рассмотрит проект о наказании за несвоевременное обеспечение лекарствами

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Законопроект об административной ответственности для должностных лиц в виде штрафов или дисквалификации за несвоевременное или оказанное не в полном объеме обеспечение граждан лекарствами внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

"Настоящий законопроект предусматривает, что несвоевременное или оказанное не в полном объеме обеспечение граждан лекарственными препаратами или специализированными продуктами лечебного питания будет влечь наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 600 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 2 до 3 лет", — говорится в пояснительной записке.

В документе отмечается, что только в 2016 году по России было выявлено 15 тысяч нарушений по лекарственному обеспечению.

Автор инициативы подчеркивает, что до сих пор не ставился вопрос об установлении ответственности для должностных лиц органов государственной власти субъектов РФ, виновных в нарушении порядка обеспечения граждан необходимыми лекарственными препаратами.