Москалькова вновь запросит данные о состоянии здоровья Сенцова

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова еще раз запросит Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) о состоянии здоровья Олега Сенцова, осужденного и отбывающего наказание в России, из-за тревожных сообщений в СМИ, о чем сама омбудсмен сообщила РИА Новости.

Ранее Москалькова заявила, что направила украинской коллеге Людмиле Денисовой отчет о посещении Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО и справку о состоянии его здоровья от 20 июня. до этого она также сообщала СМИ, что, по полученным от местного омбудсмена данным, голодающий Сенцов дважды в день получает дополнительное питание через капельницу и не теряет в весе.

"Самые актуальные (данные. — Прим. ред.) на 20-е число, где есть медицинская справка, составленная врачом о его удовлетворительном состоянии. 20-го числа, позавчера, его посещал уполномоченный по правам человека (в Ямало-Ненецком округе). Честно говоря, он не высказывал каких-то тревожных (замечаний)… Я прямо сейчас сделаю запрос во ФСИН, чтобы они сообщили мне, что там происходит на самом деле", — сказала РИА Новости Москалькова.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.