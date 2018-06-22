Минобороны рассказало о первых званиях Героев Советского Союза в войну

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Стоять насмерть. На подступах к городу

Сталинград. Сентябрь 1942 г. Стоять насмерть. На подступах к городу

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Министерство обороны РФ на своем сайте опубликовало подробности воздушных "таранов" в начале Великой Отечественной войны, за которые их участникам впервые с начала войны было присвоено звание Героев Советского Союза.

Военное ведомство обнародовало уникальные исторические документы, рассказывающие о первых сражениях Великой Отечественной войны. Среди этих документов — выдержки из краткой боевой истории 158-го истребительного авиаполка Ленинградского военного округа с описанием подвигов младших лейтенантов Петра Харитонова и Степана Здоровцева.

В боевые действия против германских фашистов 158-й истребительный авиаполк вступил 22 июня 1941 года. Перед полком ставилась задача прикрывать города и коммуникации Псковской области при подходе советских войск, вести разведку.

Двадцать седьмого июня летчики полка открыли счет уничтоженным немецким самолетам. На следующий день, 28 июня, Харитонов и Здоровцев первыми на Северном фронте совершили воздушный "таран". С разницей в один час они в воздушном бою пошли на таран и винтами своих самолетов отрубили хвостовое оперение немецким бомбардировщикам "Юнкерс-88". Действия Харитонова и Здоровцева проиллюстрированы на схемах, также приведенных Минобороны.

Восьмого июля указом президиума Верховного Совета СССР Харитонов и Здоровцев были удостоены звания Героя Советского Союза. Согласно опубликованному наградному материалу на Здоровцева, он был награжден "за бои с германским фашизмом".

На следующий день после подписания указа Здоровцев при выполнении разведки в районе Пскова не вернулся с боевого задания. Сослуживцы видели, как его самолет подвергся атаке противника и потерпел катастрофу.

В 1965 году приказом министра обороны СССР Герой Советского Союза младший лейтенант Степан Здоровцев был навечно зачислен в списки 332-го отдельного гвардейского вертолетного полка.