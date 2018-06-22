Московское метро работает штатно, несмотря на жару

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Московский метрополитен в пятницу работает в штатном режиме, несмотря на установившуюся в городе жару, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Пятница в Москве может стать самым теплым днем с начала года, воздух в столице прогреется до плюс 30 градусов, сообщили ранее РИА Новости синоптики. Как отметили в центре погоды "Фобос", почти 30-градусная жара с грозами ожидается в российской столице и в предстоящие выходные.

"Московский метрополитен работает штатно, несмотря на жару в столице. Движение на всех линиях соответствует графику", — рассказали в ведомстве.