Ил-2 может открыть воздушный парад на Красной площади в 2019 году

ВОРОНЕЖ, 22 июн — РИА Новости. Легендарный советский штурмовик Ил-2 может возглавить авиационную часть Парада победы в 2019 году на Красной площади в Москве, заявил журналистам президент фонда "Крылатая память Победы" Борис Осятинский.

В пятницу 22 июня Ил-2 поднялся в небо и совершил демонстрационный полет, приуроченный ко Дню памяти и скорби, в небе над Воронежским акционерным самолетостроительным предприятии (ВАСО). На сегодняшний день в России сохранилось только два оригинальных фюзеляжа этого "самолета Победы".

"В дальнейшем он будет летать, будет гордостью нашей авиации. Более того — мы обратились с просьбой к президенту рассмотреть вопрос открытия воздушного парада над Красной площадью (в следующем году). Воздушный парад должен открывать "летающий танк", — сказал Осятинский.

Ил-2 — штурмовик времен Великой Отечественной войны, созданный под руководством знаменитого советского авиаконструктора Сергея Ильюшина. Во время Великой Отечественной войны производство самолетов было эвакуировано в Куйбышев. Ил-2 стал самым массовым самолетом в истории боевой авиации: всего выпущено более 40 тысяч штурмовиков. За огневую мощь и невероятную бронестойкость фашисты называли его "бетонным самолетом" и "мясорубкой", а советские летчики и конструкторы — "летающим танком".