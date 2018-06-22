Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра создали в Москве

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами мэра создали в Москве, такое решение было принято в ходе заседания Общественной палаты в пятницу.

"Мое предложение – создать штаб", — сказал член ОП Алексей Венедиктов в ходе заседания.

Он подчеркнул, что штаб наблюдателей будет требовать, чтобы все загородные участки были оборудованы видеонаблюдением и КОИБами пропорционально тому, как это сделано в самой Москве.

Предложение о создании штаба было поддержано единогласно.

Возглавил штаб Венедиктов. Он предложил также назначить координаторов по каждому региону, где создадут "дачные" избирательные участки.

Ранее стало известно, что избирательные участки за пределами Москвы на выборах мэра столицы могут разместить в Московской, Калужской, Тульской, Тверской, Ярославской и Владимирской областях после подписания соглашения между избирательными комиссиями регионов.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября. Мосгоризбирком 4 июня начал прием документов для выдвижения кандидатов.

Документы для регистрации кандидатами уже подали глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий, российский журналист Антон Красовский, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков от партии "Гражданская инициатива", председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, депутат Мосгордумы Михаил Балакин, временно безработный Владислав Бузаров, а также председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Свою кандидатуру выдвинул и действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.

Для регистрации кандидатам в мэры до 3 июля нужно собрать 110 подписей муниципальных депутатов для преодоления так называемого "муниципального фильтра". Кроме того, самовыдвиженцы должны предоставить 36 тысяч и 81 подпись избирателей.