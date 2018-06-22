Собянин встретился с руководителями ветеранских организаций

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в День памяти и скорби встретился с руководителями ветеранских организаций столицы.

"22 июня 1941 года началась война, которая унесла десятки миллионов людей. Я хотел сказать вам огромное спасибо — вы прошли весь огромный трагический путь, путь к Победе, восстановления послевоенной разрухи. Вы сделали все для того, чтобы наша страна не только выжила, но и победила и дальше развивалась достойно и стала одной из самых крупнейших сильнейших держав на нашей планете. Во многом благодаря вам, вашему труду сегодня мы имеем то наследие, которым можно гордиться", — сказал Собянин.

Он отметил, что городские власти на регулярной основе сотрудничают с организациями ветеранов, что дает свои результаты.

"Благодаря вашей активной позиции многие вопросы в городе решаются. Мы сотрудничаем и в области социальной защиты, оказания содействия инвалидам, оказания содействия людям, которые, к сожалению, уже не могут передвигаться, оказываем патронажную, паллиативную помощь. Это важные проекты, которые мы вместе с вами создаем и самое главное, вместе с вами контролируем, доводим их до ума, до людей и конкретного результата", — рассказал мэр Москвы.

В свою очередь председатель Московского городского совета ветеранов Владимир Долгих поблагодарил Собянина за большой вклад в поддержку ветеранов и развитие системы социальной поддержки.

"Мы видим, что вы сделали в Москве за последние годы, и это производит огромное впечатление, и Москва становится локомотивом в этом отношении", — сказал Долгих.

День начала Великой Отечественной войны установлен в России как памятная дата — День памяти и скорби. 22 июня 1941 года в 4 часа утра Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.

До 1992 года день начала ВОВ не был официальной памятной датой. Постановлением президиума Верховного Совета РФ от 13 июля 1992 года этот день был объявлен Днем памяти защитников Отечества. Указом президента России от 8 июня 1996 года его название было изменено на День памяти и скорби. 24 октября 2007 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", которыми в перечень памятных дат была включена новая — 22 июня — День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны (1941 год).