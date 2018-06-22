Молодые деревья, высаженные в Москве, регулярно поливают в жару

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Регулярный полив деревьев, высаженных совсем недавно, проводят в Москве во время установившейся жаркой погоды, сообщили РИА Новости в ГПБУ "Мосприрода".

Пятница в Москве может стать самым теплым днем с начала года, воздух в столице прогреется до плюс 30 градусов, сообщили ранее РИА Новости синоптики. Как отметили в центре погоды "Фобос", почти 30-градусная жара с грозами ожидается в российской столице и в предстоящие выходные.

"Что касается живой природы, то существенных проблем для растений и животных нет. Как правило, высокая температура не держится долго и сменяется дождями. Что касается молодых посадок, то в рамках содержания осуществляется регулярный полив деревьев", — рассказали в учреждении в пятницу.

Вместе с тем, вода в акватории Серебряного бора прогрелась до плюс 20,3 градусов, добавили в "Мосприроде".

"Люди сами решают — купаться или нет", — добавил собеседник агентства.