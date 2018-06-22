В Липецке 3 июля откроется выставка, посвященная Курской битве

ЛИПЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Уникальные подлинные исторические материалы — предметы воинского снаряжения, фрагменты оружия, снимки с фронта уроженцев Липецкой области, принимавших участие в Курской битве представят на выставке в Липецке, которая откроется 3 июля, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

"Битва на Курской дуге считается одним из решающих сражений Великой Отечественной войны. 75 лет назад в ходе этой битвы советские войска разгромили отряды немецко-фашистких захватчиков. В честь этого события в России 23 августа отмечают День воинской славы. В Липецком краеведческом музее 3 июля откроется выставка "Огненная дуга"", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что экспозиция будет работать до 28 сентября.

"Молодое поколение важно воспитывать в духе уважения и любви к своему Отечеству, героическим поколениям наших предков", — сказал РИА Новости глава администрации Липецкой области Олег Королев.

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