В Липецкой области пройдет молодежный форум "Область будущего"

ЛИПЕЦК, 22 июн — РИА Новости. Шестой молодежный форум "Область будущего", который пройдет с 16 по 27 июля в Липецкой области, соберет около 500 активистов в возрасте от 16 до 30 лет, сообщает пресс-служба администрации региона.

В первой смене форума "Управляй будущим", которая пройдет с 16 по 20 июля, будут сформированы команды лидеров молодежного самоуправления, молодежного информагентства, молодых общественных деятелей. Во второй смене "Палитра будущего" (23 —27 июля) будут участвовать команды молодых танцоров и хореографов, композиторов, музыкантов и вокалистов, юмористов и "кавээнщиков", поэтов, писателей и критиков, а также команда Российского Союза Молодёжи и деятелей театрального искусства.

В рамках каждой смены будут организованы образовательная программа по тематическим направлениям, спортивная и творческая программы, мастер-классы, тренинги, лекции, презентации, дискуссионные площадки.

Регистрация участников на первую смену завершается 1 июля, на вторую смену — 8 июля. Традиционно набор участников проходит через автоматизированную информационную систему "Молодежь России".

По данным пресс-службы, темой оформления площадок форума этого года стал "Космос". Идею тематики подсказала одна из участниц прошлогоднего мероприятия.

"Всегда очень внимательно наблюдаю за тем, как развивается молодежное движение в регионе, чем живут сегодняшние юноши и девушки, каковы их стремления и приоритеты. Это очень важно, потому что в руках молодежи — будущее не только нашей области, но и страны в целом", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королёва.

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