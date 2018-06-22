На Тамбовщине реализуют пилотный проект по энергосбережению в многоэтажках

ТАМБОВ, 22 июн — РИА Новости. Тамбовская область в ближайшее время планирует реализовать пилотный проект по энергосбережению в многоквартирных домах, целью которого является сокращение платы за коммунальные услуги, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Формирование региональной системы энергосбережения в рамках Комплексного плана мероприятий по повышению энергоэффективности экономики России обсудили накануне участники семинара-совещания в Тамбове. Как отметила на семинаре начальник регионального управления ТЭК и ЖКХ Светлана Григорьева, в качестве примера "умной экономики" в сфере ЖКХ рассматривается модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в наукограде Мичуринск. В новых котельных здесь установлены автоматизированные системы управления, регулирующие использование газа и электроэнергии в соответствии с оптимальным температурным графиком в зависимости от температуры окружающей среды.
Кроме того, при модернизации системы водоснабжения в Мичуринске в ряде случаев были применены технологии частотного регулирования электронасоса, что обеспечивает подачу воды четко по потребности населения. Это позволяет экономить до 10% потребляемой электрической энергии, добавили в пресс-службе.