На Тамбовщине реализуют пилотный проект по энергосбережению в многоэтажках

ТАМБОВ, 22 июн — РИА Новости. Тамбовская область в ближайшее время планирует реализовать пилотный проект по энергосбережению в многоквартирных домах, целью которого является сокращение платы за коммунальные услуги, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Приглашение для участия в этом проекте поступило от Фонда содействия реформированию ЖКХ. Учтен положительный опыт региона по выполнению госпрограммы, нацеленной на энергосбережение и повышение энергоэффективности. За пять лет удалось добиться двукратного снижения энергоемкости ВРП Тамбовской области, что является одним из лучших показателей в России. В частности, в 2017 году в модернизацию объектов тепло- и энергоснабжения инвестировано почти 1,3 миллиарда рублей. Проекты по модернизации уличного освещения в пяти муниципалитетах области дали экономию 18,6 миллиона рублей бюджетных средств. Показательным примером является также экономия тепла и электроэнергии в учреждениях здравоохранения — на 42 и 47 процентов, соответственно", — сказал собеседник агентства.

Формирование региональной системы энергосбережения в рамках Комплексного плана мероприятий по повышению энергоэффективности экономики России обсудили накануне участники семинара-совещания в Тамбове. Как отметила на семинаре начальник регионального управления ТЭК и ЖКХ Светлана Григорьева, в качестве примера "умной экономики" в сфере ЖКХ рассматривается модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в наукограде Мичуринск. В новых котельных здесь установлены автоматизированные системы управления, регулирующие использование газа и электроэнергии в соответствии с оптимальным температурным графиком в зависимости от температуры окружающей среды.

Кроме того, при модернизации системы водоснабжения в Мичуринске в ряде случаев были применены технологии частотного регулирования электронасоса, что обеспечивает подачу воды четко по потребности населения. Это позволяет экономить до 10% потребляемой электрической энергии, добавили в пресс-службе.

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