Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.
Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Затем цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии.
В России и более чем в 80 странах мира сегодня пройдут акции в память о защитниках отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. День памяти и скорби 22 июня — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
У Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду уже ждут Путина, который возложит венок по случаю Дня памяти и скорби. pic.twitter.com/Pd3ZhfqMwD— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 22 июня 2018 г.