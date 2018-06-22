Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в День памяти и скорби принимают участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. 22 июня 2018

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в День памяти и скорби принимают участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. 22 июня 2018

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве.

Участие в церемонии возложения венков традиционно принимают премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также руководство Вооруженных сил РФ, администрации президента, члены правительства, парламентарии и представители ветеранских организаций, представители основных конфессий, кадеты.

Солдаты роты Почетного караула установили венок с лентой в цветах российского флага с золотой надписью "Неизвестному солдату от президента Российской Федерации". Путин расправил ленты и склонил голову в память о павших в годы Великой Отечественной войны. Затем цветы к мемориалу возложили другие участники церемонии.

Мероприятие продолжилось торжественным маршем военнослужащих, представляющих три вида войск — Сухопутные войска, Военно-космические силы и Военно-морской флот. В завершение церемонии Путин возложил цветы на аллее городов-героев.

В России и более чем в 80 странах мира сегодня пройдут акции в память о защитниках отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков. День памяти и скорби 22 июня — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.