МЧС рекомендует отказаться от алкоголя в Подмосковье из-за жары

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. МЧС призвало жителей и гостей Подмосковья не пить пиво и другие алкогольные напитки в пятницу и субботу из-за наступившей жары. Вместо этого лучше пить воду небольшими дозами по 80-100 миллилитров.

По данным спасателей, 22 и 23 июня в Московской области ожидается сильная жара, воздух может прогреться до 30 градусов и выше.

"Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния организма (обезвоживанию)", — советует региональный главк МЧС РФ.

При сильной жаре следует носить светлую одежду, желательно из хлопка, а также головной убор. Находясь под солнцем, рекомендуется покрывать одеждой как можно больше поверхности кожи

"Помните, что обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться", — отмечают спасатели.

Они также советуют передвигаться не спеша и чаще находиться в тени. Снизить температуру тела можно, погрузив руки и ноги в холодную воду.

"При появлении признаков теплового поражения (общая усталость, головная боль, нарушение сознания, покраснение или побледнение лица, ненормальный пульс) следует периодически потреблять воду для возмещения потери жидкости с выделяемым потом, принимая её небольшими дозами, подолгу задерживая во рту, охладить тело, немедленно перейти в тень, на ветер или принять душ", — советует МЧС.

Надо помнить, что на пляже в жаркую погоду температура воздуха на солнце может достигать 50 градусов и выше, при этом температура воды будет составлять 22-26 градусов. Таким образом, перепад температур составит от 25 до 30 градусов.

"Если после длительного нахождения на берегу вы внезапно нырнете в воду, этот перепад температур может привести к спазму дыхания или к остановке сердца. Поэтому, прежде чем войти в воду, надо смочить водой грудь, спину, голову. Особенно должны помнить об этом люди пожилого возраста", — предупреждают спасатели.