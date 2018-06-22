Краснодарцы принесли к Вечному огню свечи в День памяти и скорби

КРАСНОДАР, 22 июн – РИА Новости. Более 14 тысяч краснодарцев вышли ранним утром в пятницу на Театральную площадь и пронесли зажженные свечи к мемориальному комплексу "Вечный огонь" на площади Памяти Героев, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В этот день народы России скорбят по всем соотечественникам, которые ценой жизни защитили свое Отечество или стали жертвами войн, прежде всего Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

"Более 14 тысяч краснодарцев присоединились к Всероссийской акции, посвященной Дню памяти и скорби… Мемориальное шествие началось в Краснодаре в 4.00 мск с Театральной площади. Вместе с жителями города, подвергшегося фашистской оккупации в 1942-1943 годах, и ветеранами ВОВ в памятной колонне прошли руководители Краснодарского края и Краснодара", — сообщается на сайте мэрии.

В голове колонны ехала ретро-техника. Во время движения с военной "полуторки" транслировались аудиозаписи песен военных лет, звуки военных сирен и разрывающихся бомб, архивная аудиозапись голоса советского диктора Юрия Левитана, который объявил о нападении немецко-фашистских захватчиков 22 июня 1941 года, а на протяжении всей войны зачитывал по радио сводки Совинформбюро.

К Вечному огню и барельефам у стен памятно-мемориального комплекса на площади участники шествия возложили цветы, а также выставили у подножия мемориала зажженные свечи, провели траурный митинг-реквием.

Краснодар был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками 9 августа 1942 года. Оккупация города длилась 186 дней. Мученической смертью погибли более 13 тысяч жителей. Краснодар стал первым городом, где немцы применили "газенвагены" — автомобили-"душегубки".