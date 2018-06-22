Военнослужащие российской базы в Таджикистане оказали гумпомощь детям

ДУШАНБЕ, 22 июн — РИА Новости, Лидия Исамова. Военнослужащие 201-й российской военной базы (РВБ), дислоцированной в Таджикистане, оказали гуманитарную помощь детскому экологическому обществу "Зумрад", сообщили РИА Новости в пресс-службе РВБ.

"Воспитанники получили свыше 700 килограмм продуктов, среди которых: крупы, мясо курицы, сгущенное молоко, овощи, мука и масло",- сказали в пресс-службе. Собеседник агентства отметил, что российские военнослужащие традиционно проводят гуманитарную акцию по окончанию священного для мусульман месяца Рамазан. Также ремонтное подразделение российского соединения поможет детскому обществу "Зумрад" восстановить грузовой автомобиль.

Детское экологическое общество "Зумрад" основано в 1995 году. Большое внимание в своей работе воспитатели уделяют детям-сиротам и малообеспеченным семьям. Сейчас оно насчитывает более 40 воспитанников. Оказание гуманитарной помощи стало традицией для военнослужащих 201-й российской военной базы. Подобные акции были проведены для домов престарелых в Батоше, воспитанников детских домов в Душанбе и Гиссаре, а также для ветеранов ВОВ и боевых действий.