Руденя: мы отдаем дань памяти тем, кто обеспечил нам мирную жизнь

ТВЕРЬ, 22 июн — РИА Новости. Акция "Свеча Памяти" прошла у Обелиска Победы в Твери; в час, когда 77 лет назад началась Великая Отечественная война, губернатор Тверской области Игорь Руденя, ветераны, представители патриотических объединений, жители города почтили минутой молчания память воинов, отдавших жизни за свободу родной земли.

"В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Сегодня мы отдаем долг памяти тем, кто обеспечил нам мирную жизнь, кто отдал свою жизнь за Победу, говорим слова благодарности тем, кто трудился в тылу", — привели в пресс-службе облправительства слова Рудени на митинге.

Представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед мемориалом слово "Память". Затем состоялось возложение цветов к Обелиску Победы и Вечному огню. В храме Михаила Тверского прошла лития, которую отслужил митрополит Тверской и Кашинский Виктор.

В Твери в пятницу также проходит молодежная акция "Памяти павших будьте достойны". От Обелиска Победы стартует автобусный рейд по воинским захоронениям города Твери. В рейде примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители городских военно-патриотических клубов.

К Дню памяти и скорби приурочен выход в прокат фильма тверского режиссера Павла Дроздова "Прощаться не будем". Картина рассказывает о событиях, происходивших в Калинине в годы Великой Отечественной войны. Фильм снимался в Твери, активное участие в его создании принимали местные жители.

Бои с немецко-фашистскими захватчиками на территории Калининской области начались уже с 5 июля 1941 года. В первые месяцы войны на фронт ушло более 225 тысяч жителей региона, всего в годы войны — свыше 600 тысяч человек. За годы войны нацисты уничтожили в области 705 предприятий, более 5 тысяч колхозов и совхозов, свыше 2 тысяч учреждений образования, здравоохранения и культуры. На фронтах и в партизанских отрядах погибло более 278 тысяч жителей Калининской области, напомнили в пресс-службе.

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