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Общество

Заявку Камчатского профсоюза на пикет рассмотрят после выбора нового места

07:5722.06.2018
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© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкВид на город Петропавловск-Камчатский. Архивное фотоВид на город Петропавловск-Камчатский. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Пирагис
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн — РИА Новости. Администрация Петропавловска-Камчатского рассмотрела заявление федерации профсоюзов Камчатки на проведение 28 июня пикета у региональной приемной премьера Дмитрия Медведева в краевом центре и предложила профсоюзам выбрать для своей акции другое место, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Верховный суд РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Как добавили в мэрии, власти пока отклонили заявку объединения, поскольку территория перед приемной премьер-министра не входит в утвержденный правительством региона перечень мест для проведения акций, но обещали снова рассмотреть заявку профсоюза, как только там определятся с новым местом проведения митинга.

"После того как федерация профсоюзов Камчатки выберет альтернативный вариант проведения мероприятия, заявка будет рассмотрена повторно. Затем будет принято решение о согласовании митинга", — рассказал представитель мэрии.

По данным пресс-службы федерации профсоюзов Камчатки, в мероприятии панируется участие примерно 150-200 человек. "Цель пикета — выражение протеста против законодательных инициатив правительства России, направленных на повышение пенсионного возраста", — приводит пресс-служба профсоюзов слова лидера камчатских профсоюзов Андрея Зимина.

Верховный суд. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ранее Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется осуществлять поэтапно начиная с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте отмечается, что эта инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что изменения пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

Глава московского отделения партии Яблоко Сергей Митрохин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в России.

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22 июня 15:00
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Бразилия
-
Коста-Рика
22 июня 18:00
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