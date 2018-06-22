Заявку Камчатского профсоюза на пикет рассмотрят после выбора нового места

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн — РИА Новости. Администрация Петропавловска-Камчатского рассмотрела заявление федерации профсоюзов Камчатки на проведение 28 июня пикета у региональной приемной премьера Дмитрия Медведева в краевом центре и предложила профсоюзам выбрать для своей акции другое место, сообщили РИА Новости в городской администрации.
Как добавили в мэрии, власти пока отклонили заявку объединения, поскольку территория перед приемной премьер-министра не входит в утвержденный правительством региона перечень мест для проведения акций, но обещали снова рассмотреть заявку профсоюза, как только там определятся с новым местом проведения митинга.
"После того как федерация профсоюзов Камчатки выберет альтернативный вариант проведения мероприятия, заявка будет рассмотрена повторно. Затем будет принято решение о согласовании митинга", — рассказал представитель мэрии.
По данным пресс-службы федерации профсоюзов Камчатки, в мероприятии панируется участие примерно 150-200 человек. "Цель пикета — выражение протеста против законодательных инициатив правительства России, направленных на повышение пенсионного возраста", — приводит пресс-служба профсоюзов слова лидера камчатских профсоюзов Андрея Зимина.
В законопроекте отмечается, что эта инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что изменения пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.