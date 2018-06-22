Заявку Камчатского профсоюза на пикет рассмотрят после выбора нового места

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 июн — РИА Новости. Администрация Петропавловска-Камчатского рассмотрела заявление федерации профсоюзов Камчатки на проведение 28 июня пикета у региональной приемной премьера Дмитрия Медведева в краевом центре и предложила профсоюзам выбрать для своей акции другое место, сообщили РИА Новости в городской администрации.

Как добавили в мэрии, власти пока отклонили заявку объединения, поскольку территория перед приемной премьер-министра не входит в утвержденный правительством региона перечень мест для проведения акций, но обещали снова рассмотреть заявку профсоюза, как только там определятся с новым местом проведения митинга.

"После того как федерация профсоюзов Камчатки выберет альтернативный вариант проведения мероприятия, заявка будет рассмотрена повторно. Затем будет принято решение о согласовании митинга", — рассказал представитель мэрии.

По данным пресс-службы федерации профсоюзов Камчатки, в мероприятии панируется участие примерно 150-200 человек. "Цель пикета — выражение протеста против законодательных инициатив правительства России, направленных на повышение пенсионного возраста", — приводит пресс-служба профсоюзов слова лидера камчатских профсоюзов Андрея Зимина.

Ранее Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Изменения в пенсионном законодательстве планируется осуществлять поэтапно начиная с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В законопроекте отмечается, что эта инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил, что изменения пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету РФ с 2024 года в 1 триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в России.