МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Минтруд опроверг появившуюся в СМИ информацию, что в России установят единый прожиточный минимум пенсионера, отметив, что предлагается установить единый подход к его определению в регионах страны.

Анализ практики установления прожиточного минимума пенсионера показал, что в ряде регионов величина ПМП необоснованно занижена или завышена, указали в Минтруде.

Как пояснили в ведомстве, со следующего года величина прожиточного минимума будет устанавливаться в размере фактической величины прожиточного минимума для пенсионеров за второй квартал предыдущего года. "Единый подход исключит возможные занижения и завышения ПМП", — добавили в ведомстве.

В Минтруде подчеркнули, что изменение порядка установления величины прожиточного минимума пенсионера не приведет к снижению доходов пенсионеров.

Инициатива Совфеда

На прошлой неделе Совет Федерации рекомендовал правительству за счет соцдоплат устанавливать пенсии для неработающих пенсионеров не ниже прожиточного минимума в регионе.

Кабмину также рекомендовали рассмотреть вопрос о разработке проекта закона, регулирующего оказание комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения, учесть успешный инновационный опыт субъектов России по созданию условий для активного долголетия при разработке программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан.

Предлагается ускорить доработку и принятие проекта программы по приведению в регионах стационарных организаций соцобслуживания в надлежащее состояние, а также ликвидации очередей в них на 2019-2022 годы.

Министерству труда и Минобразования рекомендовано проработать механизм бесплатного предоставления дополнительного образования гражданам старшего и пожилого возраста, а также подготовить предложения по расширению возможностей трудоустройства таких граждан, в том числе с использованием общероссийской базы вакансий "Работа в России".

Пенсионная реформа

Правительство на прошлой неделе предложило повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Реформа будет поэтапной и начнется с 2019 года.

Документ предусматривает переходный период до 2034 года — в это время пенсионный возраст каждый год будет увеличиваться на год.

То есть мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения получат право на пенсию в 2020-м — в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения смогут выйти на пенсию в 2022 году — в возрасте 62 лет и 57 лет соответственно, и так далее.

Первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении 19 июля. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в минувшую среду не исключила, что в проекты об изменениях в пенсионном законодательстве с учетом конструктивных предложений граждан внесут изменения.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах.

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.