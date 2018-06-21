Москалькова направила Денисовой справку о состоянии здоровья Сенцова

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила украинской коллеге Людмиле Денисовой отчёт о посещении украинца Олега Сенцова региональным омбудсменом в ЯНАО и справку о состоянии его здоровья от 20 июня, сообщает сайт федерального омбудсмена РФ.

Омбудсмен сообщила также, что уполномоченный по правам человека в ЯНАО Анатолий Сак регулярно посещает Сенцова, последний визит состоялся в среду, 20 июня. Сканы всех документов, направленных в четверг Денисовой, опубликованы на сайте российского омбудсмена.

"По моей личной просьбе уполномоченный по правам человека в Ямало-Ненецком округе Сак А.И. регулярно посещает Сенцова О.Г., а также контактирует с медицинскими работниками, осуществляющими его квалифицированное наблюдение", — говорится в письме Москальковой к украинскому омбудсмену.

"Последнее такое посещение состоялось 20 июня 2018 года. Отчёт о его результатах, заключение консилиума враче и справку о его состоянии здоровья по состоянию на 20.06.2018 прилагаю", — указано в документе.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.