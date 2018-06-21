Сенатор призвал поддерживать молодые семьи ипотекой и льготами

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Необходимо проработать целый комплекс мер по поддержке молодых семей, включая льготную ипотеку, с учетом уже имеющегося регионального опыта, считает зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова (ЕР) заявила РИА Новости, что необходимо рассмотреть возможность ввести механизм субсидирования первоначального взноса за ипотеку, а также льготную ипотечную ставку в размере 4% для разных категорий молодых семей.

"Идея неплохая, но ее нужно дорабатывать. И в частности, начать с анализа региональных практик в этом вопросе", — сказал Васильев РИА Новости в четверг.

По его словам, следует проанализировать программы для молодых семей, которые уже существуют в каждом регионе и привести их к какому-то общему знаменателю с учётом региональных особенностей. "Кроме того, выделять бесплатно, например, 5 квадратных метров за рождение второго и третьего ребенка. Тогда вкупе с детскими деньгами это существенная льгота", — считает сенатор.

И самое важное — субсидировать и существенно снижать ипотечный процент для молодых специалистов, на чьи плечи ляжет осуществление прорыва в экономической сфере, то есть той первоочередной задачи, которую поставил тот или иной регион. В противном случае, в регионах некому будет работать по новым технологиям, осуществлять цифровизацию и другие проекты, сказал Васильев.

"Давая льготы высококвалифицированным кадрам, да еще и молодым, мы решаем сразу две проблемы — экономический рывок и повышение рождаемости. А для нас первостепенная задача — обеспечить регионы квалифицированными кадрами, иначе о какой инвестиционной привлекательности можно вести речь, если не привлекать в субъекты РФ молодых специалистов", — заключил он.