Сенатор призвал поддерживать молодые семьи ипотекой и льготами

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Необходимо проработать целый комплекс мер по поддержке молодых семей, включая льготную ипотеку, с учетом уже имеющегося регионального опыта, считает зампред комитета Совфеда по экономической политике Валерий Васильев.
"Идея неплохая, но ее нужно дорабатывать. И в частности, начать с анализа региональных практик в этом вопросе", — сказал Васильев РИА Новости в четверг.
По его словам, следует проанализировать программы для молодых семей, которые уже существуют в каждом регионе и привести их к какому-то общему знаменателю с учётом региональных особенностей. "Кроме того, выделять бесплатно, например, 5 квадратных метров за рождение второго и третьего ребенка. Тогда вкупе с детскими деньгами это существенная льгота", — считает сенатор.
"Давая льготы высококвалифицированным кадрам, да еще и молодым, мы решаем сразу две проблемы — экономический рывок и повышение рождаемости. А для нас первостепенная задача — обеспечить регионы квалифицированными кадрами, иначе о какой инвестиционной привлекательности можно вести речь, если не привлекать в субъекты РФ молодых специалистов", — заключил он.