Денисовой рассказали о состоянии здоровья Сенцова

КИЕВ, 21 июн – РИА Новости. Адвокат осужденного в РФ за организацию терактов в Крыму украинца Олега Сенцова после встречи со своим подзащитным заявил, что режиссера вывозили в больницу за пределы колонии из-за криза, сейчас он в медицинской части, сообщила в четверг уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Только поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него — проблемы с почками и сердцем. Олег пьет 3,5 литра воды в день, и еще ставят ежедневные капельницы. Это еще дополнительные два литра", — написала Денисова на странице в Facebook.

Кроме того, адвокат проинформировал омбудсмена о том, что на 26-й день голодовки у Сенцова случился криз и его отвезли в больницу за пределами колонии.

Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден сообщник Сенцова Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.