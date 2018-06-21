Наталья Старостина назначена новым главредом ELLE.ru

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Наталья Старостина назначена на должность главного редактора и редакционного директора сайта ELLE.ru, сообщает ИД Hearst Shkulev Publishing, выпускающий журнал.

Старостина более семи лет работает в бренде ELLE и прошла карьерный путь от должности редактора отдела "Культура и специальные проекты" до руководящих позиций. Возглавив сайт, Наталья сохраняет за собой должность шеф-редактора журнала ELLE, добавляют в Издательском доме.

"Несколько лет назад, когда мы объединяли редакционные команды журнала ELLE и сайта ELLE.ru, Наталья стала одной из первых, кто моментально подключился к работе в онлайне, и за эти годы лишь усилила свое присутствие в проекте. Ее креативные идеи всегда отличал новаторский подход, а темы и материалы стабильно приносили высокий трафик", — прокомментировала назначение бренд-директор ELLE Наталья Шкулева.

По словам самой Старостиной, под ее управление "перешел современный и очень креативный продукт, развивать который и дальше — одно удовольствие".

"Так уж заложено в ДНК ELLE: его читательница никогда не останавливается на достигнутом, стремится к постоянному самосовершенствованию — не только гардероба и косметички, но и интеллекта, и собственных чувств. Она опережает тренды, обладает отличным чувством юмора и называет себя неисправимой оптимисткой", — отметил она.