Госдума не успела рассмотреть проект о замене военных кафедр в вузах

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг не успела рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о замене военных кафедр в вузах на военные учебные центры.

В настоящее время в ряде вузов военная подготовка проводится в учебных военных центрах, на военных кафедрах, на факультетах военного обучения (готовятся офицеры запаса, сержанты, старшины и другие). Таким образом, действуют несколько видов структурных подразделений военной подготовки студентов.

Законодательная инициатива предлагает заменить несколько существующих видов структурных подразделений военной подготовки в вузах на единый вид подразделений военной подготовки — военные учебные центры.

Проект федерального закона рассмотрен и одобрен 30 мая на заседании правительства. Первое чтение в Госдуме было запланировано на четверг, 21 июня.

В настоящее время структуры военной подготовки — учебные центры и военные кафедры — имеются в 87 вузах. Учебные центры проводят подготовку офицеров для последующей службы по контракту по 72 военно-учетным специальностям, военные кафедры (факультеты военного обучения) готовят офицеров запаса по 150 специальностям и солдат (сержантов) запаса по 90 специальностям.