Госдума обсудит с Минздравом законопроекты о регулировании оборота вейпов

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Комитет Госдумы по охране здоровья 11 июля обсудит с представителями Минздрава поправки в законы об охране здоровья, о рекламе и Кодекс об административных правонарушениях, которые готовятся в связи с идеей приравнять электронные сигареты к табачным изделиям в сфере регулирования их оборота, сообщил РИА Новости зампред комитета Леонид Огуль.

Минпромторг в конце января представил несколько законопроектов для введения в РФ регулирования рынка никотинсодержащей продукции и устройств для альтернативного курения (электронные сигареты с никотином, вейпы, системы нагревания табака). Среди проектов — общий закон о регулировании оборота такой продукции, поправки в закон о рекламе и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

"Изменения в законодательство вносить необходимо, это уже и так затянулось во времени. Нужно внести соответствующие поправки в закон об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма, в закон о рекламе, в Кодекс административных правонарушений. Уже 11 июля комитет по охране здоровья Госдумы планирует провести специальный экспертный совет с представителями Минздрава по этим вопросам охраны здоровья населения от окружающего табачного дыма и последствий потребления табака", — сказал Огуль.

По его мнению, в этом вопросе не должно быть законодательных различий. Он обратил внимание на то, что Всемирная организация здравоохранения уже представила доклад "Об электронных системах доставки никотина", в котором сообщается, что аэрозоль ЭСДН (электронные системы доставки никотина) не является всего лишь "водяным паром", как это часто утверждается. Депутат пояснил, что в состав курительных смесей входят канцерогенные вещества, а сам никотин, вызывающий зависимость, является нейротоксическим ядом. Кроме того, он отметил, что вейпы вредны и для пассивных курильщиков. Неблагоприятные последствия для их организма от пассивного вдыхания пара также подтверждено ВОЗ.

"И вейпы, и табак вредны примерно одинаково. Логично, если для них будут действовать общие правила, общие ограничения, общие запреты, общие штрафы за нарушение запретов. Курение вредно и опасно для здоровья и жизни — здесь двух мнений быть не может. Конечно, выбирать, курить или нет, это личное дело каждого, а вот дело власти — оградить некурящих от вредного воздействия и сигарет, и вейпов. И мы это будем делать последовательно", — пояснил замглавы думского комитета.