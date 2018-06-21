Гутерреш принял участие в гашении конверта к 70-летию ООН в России

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш в четверг в Москве принял участие в церемонии памятного гашения почтовой продукции, посвященной 70-летию ООН в России.

"Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь на церемонии празднования 70-летия деятельности России в Организации объединенных наций. Надо сказать, что Россия, Советский Союз, была одной из стран-соучредителей организации, но здесь я узнал, что присутствие Объединенных Наций в России началось тоже давно", — сказал Гутерреш.

По его словам, "участие России в ООН является основополагающим камнем в ее (ООН – ред.) существовании в нашем меняющемся многополярном мире, и мы высоко это ценим".

"Задолго до ООН был создан Всемирный почтовый союз, а основой всего мира является способность людей коммуницировать, сегодня мы общаемся с помощью электронной почты, интернета и прочих электронных средств, но не стоит забывать, что еще совсем недавно основным средством связи были письма, и они играли важную роль в истории", — напомнил генсек ООН.

"Эта церемония отмечает ту роль, которую почтовые организации продолжают играть, связывая людей друг с другом, создавая условия для взаимопонимания… С такими же целями создавалась ООН", — отметил Гутерреш.

"Спасибо большое", — поблагодарил по-русски генеральный секретарь ООН в заключение всех собравшихся.