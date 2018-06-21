Под Воронежем перезахоронили останки 165 воинов Красной армии

ВОРОНЕЖ, 21 июн — РИА Новости. Останки 165 воинов Красной армии, павших в ходе Воронежско-Ворошиловградской операции, захоронили под Воронежем, сообщает в четверг правительство области.

Церемония перезахоронения останков советских солдат и офицеров прошла на территории военно-мемориального комплекса в селе Чистая Поляна Рамонского района Воронежской области.

"Воронежская земля приняла страшный удар — здесь велись кровопролитные бои, и мы до сих пор находим останки павших воинов, которые погибли в тех боях. Наша с вами задача — не забывать их и сделать все, чтобы каждый погибший обрел покой в братской могиле. И то, что мы сегодня с вами делаем, – это один из больших шагов к увековечиванию этой памяти", — сказал принявший участие в церемонии врио губернатора Александр Гусев.

Перед захоронением чин литии по погибшим в годы Великой Отечественной войны совершил Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий.

"В братской могиле с воинскими почестями были захоронены останки 165 героев, погибших за воронежскую землю. С постановкой последнего гроба в могилу отделение салюта произвело первый залп, оркестр сыграл Государственный гимн Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Воронежско-Ворошиловградская оборонительная операция проходила в июне-июле 1942 года.

В годы Великой Отечественной войны в боях за Воронеж гитлеровцы и их союзники потеряли 320 тысяч солдат и офицеров. По данным историков, в ходе битвы были разгромлены 26 немецких дивизий, а число пленных было больше, чем под Сталинградом. Точные потери советских войск неизвестны до сих пор.

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