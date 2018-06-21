Президентский СПЧ требует защиты для депортированных из Польши россиянок

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Президентский совет по правам человека (СПЧ) выступил в защиту двух депортированных из Польши россиянок, правозащитники заявили о недопустимости дискриминационных мер в отношении гражданок России из-за их общественной деятельности по охране памятников советским воинам и просят российский МИД вмешаться в ситуацию.

В конце мая общественница из России, помощница руководителя польской общественной организации "Курск", которая занимается восстановлением советских памятников в Польше, Анна Захарян на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что ее депортировали из республики.

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека встал на защиту россиянок Анны Захарян и Екатерины Цивильской, задержанных польскими властями по обвинению в "ведении шпионской и террористической деятельности" и депортированных из Польши", — сообщается в четверг на сайте СПЧ.

Совет получил обращения самих россиянок, они жалуются на грубые нарушения их прав, которые, вероятнее всего, вызваны их общественной деятельностью по охране памятников советским воинам и уходу за воинскими захоронениями, указано в сообщении.

По информации СПЧ, Захарян была задержана полицией 18 мая, заключена под стражу в охраняемый центр для иностранцев в Пшемысле, а по прошествии 7,5 дней выдворена за пределы Польши. По словам россиянки, на протяжении всего времени нахождения в центре к ней применялись методы психологического воздействия, запугивания, несколько дней ей — астматику — не давали в пользование лекарство, не позволяли сделать ни одного телефонного звонка.

Цивильскую, по данным правозащитников, арестовали 17 мая на улице, и, не дав возможности вернуться домой, взять личные вещи, средства и документы, продержали 9 часов в изоляторе в Кракове, а затем доставили в машине с решетками и мигалкой на границу с Калининградской областью. Она сообщила, что в изоляторе ее запугивали передачей ребенка приемной семье, и под давлением она была вынуждена от руки написать передачу опеки мужу и его родителям.

По мнению правозащитников, эти обстоятельства грубо нарушают права и законные интересы российских граждан, в связи с этим глава СПЧ Михаил Федотов обратился к руководству МИД РФ с просьбой разобраться в ситуации.

"Председатель совета обратился к руководству министерства иностранных дел России с просьбой дать указание сотрудникам Консульского департамента МИД России и консульских учреждений Российской Федерации в Польше изучить приведенную информацию и поставить перед польскими властями вопрос о недопустимости дискриминационных мер в отношении российских гражданок в связи с их общественной деятельностью", — говорится в сообщении СПЧ.