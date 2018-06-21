Госдума обсуждает федеральный минимум страхования жилья от ЧС

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Власти РФ обсуждают федеральный минимум страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, граждане смогут увеличить сумму по своему желанию, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, в котором содержатся меры, стимулирующие население страховаться от чрезвычайных ситуаций. Первое чтение прошло еще в феврале 2015 года. По документу до сих пор есть разногласия. В России на протяжении многих лет действует федеральный закон о защите населения и территорий от ЧС, который предполагает, что граждане, пострадавшие от ЧС, получают материальную компенсацию из средств федерального и регионального бюджетов.

"Там просто будет федеральный минимум, который обсуждается на уровне 300 тысяч рублей. То есть если человек не застрахован по собственному желанию больше, чем этот федеральный минимум, соответственно он получает 300 тысяч рублей", — сказал Моисеев.

"Очевидно, что это может заинтересовать только людей, у которых жилье экономкласса", — добавил он.

Моисеев пояснил, что сумма в 300 тысяч обсуждалась, когда законопроект разрабатывался несколько лет назад. "Но может это будет 400 или 500 тысяч, но это будет явно не 10 миллионов", — отметил замминистра.

Субъекты также со своей стороны смогут устанавливать норматив, подчеркнул Моисеев.