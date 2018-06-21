Козак не поддержал отдельное регулирование электронных сигарет

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак не поддержал идею введения отдельного регулирования для инновационной табачной продукции — электронных сигарет и вейпов, такой вопрос обсуждался на совещании во вторник, сообщил РИА Новости представитель Козака Илья Джус.

Минпромторг в конце января представил несколько законопроектов для введения в РФ регулирования рынка никотинсодержащей продукции и устройств для альтернативного курения (электронные сигареты с никотином, вейпы, системы нагревания табака). Среди проектов — общий закон о регулировании оборота такой продукции, поправки в закон о рекламе и изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

В четверг РБК сообщила, что вопрос о регулировании рынка устройств для альтернативного курения обсуждался 19 июня на совещании с участием вице-премьеров Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой. Представитель Козака подтвердил РИА Новости факт проведения совещания и участия в нем Голиковой.

"Вопрос, который обсуждался на совещании — предложение о регулировании рынка никотинсодержащих устройств, включая вейпы и электронные сигареты. Было предложение ввести отдельное регулирование, Минпромторг разрабатывал соответствующий законопроект", — рассказал Джус.

По его словам, Козак идею отдельного регулирования не поддержал, хотя обсуждал ее с представителями отрасли. "Единственный итог этого совещания: идея либерализации этого рынка через отдельное регулирование не поддержана", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, пока у правительства нет понимания реального воздействия никотинсодержащих устройств на здоровье, однако существует угроза, что их применение может вызывать зависимость. "Поэтому пока единственное решение, что это должно регулироваться в рамках действующего антитабачного закона", — заключил представитель вице-премьера.