В Выборге на воду спустили неатомный портовый ледокол Росатомфлота "Обь"

МУРМАНСК, 21 июн – РИА Новости. Первый неатомный ледокол Росатомфлота "Обь", строящийся по заказу ФГУП "Атомфлот" в рамках проекта "Портофлот", спущен на воду в четверг на территории ПАО "Выборгский судостроительный завод", сообщили в отделе коммуникаций Росатомфлота.

Несмотря на отсутствие ядерной энергетической установки, портовый ледокол "Обь" обладает достаточной мощностью и исключительной маневренностью, что позволит ему выполнять полный объем работ в Обской губе", — приводятся в сообщении слова главного инженера ФГУП "Атомфлот" Мустафы Кашки.

Судно оснащено инновационной движительной установкой. По морской традиции "крестная мать" ледокола "Обь" директор по персоналу и коммуникациям ФГУП "Атомфлот" Мария Нуждинова разбила бутылку шампанского о борт судна.

Экипаж ледокола рассчитан на 19 человек. Судовладельцем и оператором портового ледокола "Обь" является ФГУП "Атомфлот", подписавшее в ноябре 2014 года договор на оказание комплекса услуг портового флота на обеспечение проводки судов и обслуживание акватории порта Сабетта для проекта "Ямал СПГ" сроком до 31 декабря 2040 года.

Закладка портового ледокола Росатомфлота "Обь" состоялась 27 сентября 2016 года на стапеле ПАО "Выборгский судостроительный завод". Портовый ледокол "Обь" проекта "Aker ARC 124" (ледовый класс Icebreaker7) будет обладать мощностью 12 МВт. Она позволит судну эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 метров. Длина судна составляет 89,2 м, ширина — 21,9 м, осадка — 7,5 м.