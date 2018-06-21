Московскую высшую школу социальных и экономических наук лишили аккредитации

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рособрнадзор отказал в госаккредитации Московской высшей школе социальных и экономических наук, следует из документа приказа, опубликованного на сайте службы.

Приказ был подписан 20 июня главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым.

"Отказать образовательной автономной некоммерческой организации высшего образования "Московская высшая школа социальных и экономических наук" в государственной аккредитации образовательной деятельности в отношении уровней профессионального образования по укрупненным группам профессий, специальностей и направлений подготовки в соответствии с приложением", — говорится в документе.

В Рособрнадзоре напомнили, что наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом он не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки РФ образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в ВС РФ по призыву.