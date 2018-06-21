Москалькова предложила установить предельные сроки содержания под стражей

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова выступает за законодательное установление предельных сроков содержания под стражей обвиняемых в ходе судебного разбирательства, а также за отказ от такой меры в отношении совершивших малозначительные преступления.

"Как я бы видела решение этого вопроса: установить предельный срок нахождения под стражей, если дело уголовное передано в суд… Важно изменить практику — сегодня применяется заключение под стражу в отношение малозначительных преступлений", — сказала Москалькова, выступая в четверг в Госдуме.

Она рассказала, что недавно при инспектировании одного из столичных СИЗО к ней обратился человек, который украл сигареты и был заключён под стражу. "Такие случаи должны быть, наверное, исключены",- считает омбудсмен.