Тюменская область готова подключиться к программе создания НОЦ

ТЮМЕНЬ, 21 июн — РИА Новости. Правительство Тюменской области намерено включиться в реализацию программы создания в России современных научно-образовательных центров (НОЦ), среди специализированных направлений работы которых — освоение Арктики, развитие биотехнологий и агропромышленного комплекса, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора региона.

"В 2018 году в нашей стране будут приниматься решения о создании не менее пятнадцати научно-образовательных центров. Тюменская область, объединив усилия с Югрой и Ямалом, а также с действующими на территории наших регионов крупными нефтегазовыми и нефтехимическими компаниями, могла бы создать НОЦ", — привел собеседник агентства слова временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора.

По словам Моора, Тюменская область также намерена подписать соглашение о сотрудничестве с Московским государственным институтом международных отношений (Университетом) МИД РФ.

"Планируется, что в нескольких тюменских школах иностранный язык будут преподавать по методикам, которые используются в МГИМО. Кроме того, в Тюмени будет проходить региональный этап олимпиады МГИМО "Умники и умницы". Думаю, это будет очень полезно для тюменских школьников. Победители олимпиады смогут поступить в этот престижный вуз без учета результатов ЕГЭ", — пояснил врио губернатора.

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