Российские омбудсмены получили 220 тысяч обращений за год

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Российские омбудсмены в 2017 году получили в общей сложности 220 тысяч обращений от граждан, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая в Госдуме.

"Всего к уполномоченным по правам человека в регионах и ко мне как федеральному уполномоченному поступило 220 тысяч обращений. Таковы масштабы поиска людей, недовольных решением органов власти и должностных лиц", — сказала Москалькова.

По ее словам, только в прошлом году в ее адрес поступило почти 42 тысячи обращений, из них более 2 тысяч — коллективные.

Москалькова сообщила, что в последнее время увеличилось количество обращений об отказе в возбуждении уголовного дела. "Это значит, что потерпевшие лишаются прав на доступ к правосудию, на поиск преступника, на возмещение причиненного… вреда. Я просила бы внимательно осмыслить главу возбуждения уголовного дела уголовно-процессуального закона", — отметила она.

Омбудсмен рассказала, что за год удалось восстановить права более 250 тысяч граждан по 1038 обращениям самого разного характера.