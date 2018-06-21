В Москве стали чаще приобретать патенты на репетиторство и услуги нянь

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Московские предприниматели приобрели в 1,5 раза больше патентов на репетиторство и услуги нянь в I квартале 2018 года, чем за аналогичный период 2017 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

"Ежегодно мы констатируем увеличение числа предпринимателей, которые выбирают социально ориентированные отрасли. В этом году – весомый прирост по патентам в таких сферах, как репетиторство, услуги нянь и сиделок, поваров на дому. В I квартале 2018-го они принесли бюджету города в общей сложности около 40 миллионов рублей, на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого года", – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной.

Отмечается, что лидерами в этом направлении стали услуги по обучению населения на курсах и репетиторству. Предпринимателями было приобретено 1720 патентов, что на 46% больше, чем в I квартале 2017 года.

Кроме того, значительно вырос интерес к патентной системе налогообложения у домашних поваров: рост количества патентов и начислений по ним в сравнении с I кварталом 2017 года составил 80% и 64% соответственно. У нянь и сиделок – 47% и 60%, а у специалистов по ведению домашнего хозяйства и уборке помещений – 19% и 24%.

"Предприниматель, не оформляя официально свою деятельность, несет определенные юридические и финансовые риски. Особенно это касается сферы, где работают так называемые самозанятые граждане. Патентная система налогообложения значительно облегчает ведение бизнеса, а также стимулирует развитие городской экономики", – отметил руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.