КС разрешил усыновлять детей людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Конституционный суд (КС) России признал не соответствующими Конституции РФ нормы Семейного кодекса РФ и перечня заболеваний, не позволяющие людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С усыновлять детей, которых они воспитывают, следует из материалов суда.

КС в четверг опубликовал на сайте постановление по делу о проверке конституционности шестого подпункта первого пункта статьи 127 Семейного кодекса РФ и второго пункта перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить или удочерить ребенка, принять его под опеку или попечительство, взять в приемную или патронатную семью.

Дело рассматривалось по жалобе семейной пары из Подмосковья, состоящей в браке с 2010 года. В 2012 году женщина была заражена ВИЧ-инфекцией в больнице, где оказалась из-за выкидыша, и ее сестра родила семейной паре ребенка путем искусственного оплодотворения. Несмотря на то, что ребенок постоянно проживает у заявителей и воспитывается ими, суды общей юрисдикции из-за наличия ВИЧ-инфекции у женщины отказали семейной паре в его усыновлении.

Как указал Конституционный суд, "в целом оправданные ограничения", которые устанавливаются оспариваемыми нормами Семейного кодекса и перечня заболеваний, позволяют судам отказывать гражданам в усыновлении "при формальном подтверждении одного только факта наличия ВИЧ-инфекции и (или) гепатита С". В частности, уточняется в постановлении КС, оспариваемый пункт перечня не конкретизирует, наличие каких именно инфекционных заболеваний служит препятствием для усыновления ребенка.

"Тем самым – в нарушение предписаний статей Конституции РФ и международно-правовых актов о правах ребенка – исключается возможность учета в конкретных жизненных ситуациях всех заслуживающих внимания обстоятельств, в том числе свидетельствующих, что ребенок уже проживает в семье гражданина, намеревающегося его усыновить, а усыновление позволяет лишь юридически оформить сложившиеся между ними отношения родителя и ребенка, не увеличивая (ввиду их нахождения в одном жизненном пространстве) риски для его здоровья", — отмечается в постановлении КС.

Суд констатировал, что "законодатель вправе проявлять определенную осторожность в регулировании вопроса об усыновлении при наличии у усыновителя ВИЧ-инфекции", однако соответствующие ограничения, по оценке КС, "не могут влечь снижения уровня социальной устроенности ребенка, воспитывающегося в семье без юридически оформленных для этого оснований".