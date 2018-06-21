Челябинский омбудсмен разберется в ситуации с брошенным пожилым мужчиной

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн — РИА Новости. Пожилой мужчина, которого бросили родные в городе Чебаркуль Челябинской области, будет находиться в стационаре психоневрологической больницы до 9 июля, он плохо разговаривает, о его родственниках до сих пор ничего неизвестно, сообщила в четверг пресс-служба уполномоченного по правам человека в регионе Маргариты Павловой.

Ранее сообщалось, что скорая помощь в Чебаркуле 17 июня подобрала на окраине города неизвестного пожилого мужчину и доставила его в больницу. Санитарка рассказала РИА Новости, что у старика была записка, в которой родственники отказывались от него и передавали его на содержание пасынку Петру с уточнением, что если отец Петру не нужен, он может сдать его в дом престарелых. Из больницы дедушку перевели в психдиспансер, так как, по словам сотрудницы медучреждения, в больнице не было хосписа, чтобы оставить его там.

"Мужчина сейчас находится в областной психоневрологической больнице № 2 в поселке Мирном. Быстро и в полном объеме ему провели медицинское обследование, оказали всю необходимую помощь. Дедушка плохо разговаривает, у него деменция. До 9 июля он будет проходить лечение в стационаре больницы. Пока ничего не известно о родственниках, и социальные службы готовят ему документы на перевод в геронтологический центр", — цитирует пресс-служба слова Павловой.

Она уточнила, что в больницу звонила женщина, которая представилась его родственницей, и сказала, что вроде бы хочет его забрать. "Мы пытаемся выйти на связь с ней, пока не берет трубку", — добавила она.

Кроме того, по данным пресс-службы, общественный помощник уполномоченного в Верхнем Уфалее выехала по месту регистрации мужчины, где был обнаружен полуразрушенный двухэтажный барак, не пригодный для проживания, со следами пожара. "Соседи пояснили, что родственников или близких людей Василия Головина не знают, где их найти — тоже, поскольку сам Василий и его сын находились в местах лишения свободы", — добавляется в сообщении. По данным пресс-службы, справкой о поиске близких родственников сейчас занимается полиция Верхнего Уфалея.